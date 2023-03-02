台大醫院今日召開記者會，慶祝與美商默沙東藥廠簽署合作協議（MOU）滿10周年，台大醫院院長吳明賢表示，過去10年台大共參與超過3000件默沙東的臨床試驗，協助包含腫瘤免疫療法早期研究、新冠肺炎口服藥、肺炎鏈球菌新疫苗等開發，期盼未來雙方能持續深化合作，在2027年達到每年幫助百萬名民眾醫療需求的目標。

吳明賢表示，雖然台大醫院在2012年才與默沙東簽署MOU，但早在1994年雙方就開始進行有關高血壓治療的臨床試驗研究項目，自2012年起，共有170個默沙東臨床試驗研究在台大醫院進行研發，總計超過1000名以上患者得以接受最新的治療方式。

台大醫院臨床試驗中心主任劉俊人表示，臨床試驗中心最主要的目的就是要驗證新藥療效與安全性，而藥物開發的成功關鍵在於開發者提供良好產品，搭配執行研究的單位以豐富經驗進行高品質、高效率的臨床研究。

劉俊人說，台大醫院臨床試驗中心成立20年，過去曾獲得USFDA、EMA、PDMA等多國審核通過，以及三度獲AAHRPP評鑑為優秀受試者保護臨床機構，因此獲得默沙東認可，在2022年受邀參與全球前瞻臨床試驗合作計畫（Clinical Site Partnership CSP），目前全球僅20家頂尖醫療機構入選。

劉俊人指出，台大醫院的優勢在於同時負責多個台灣特定疾病臨床試驗聯盟，領域包含肝臟、肺癌、乳癌、感染、心血管、胃腸及幽門桿菌、第一期臨床試驗等研發團隊，預期加入默沙東的CSP計畫後對掌握人才養成，吸引國際尖端醫療人才將有極大助益。

默沙東台灣及香港區執行總監黃麗榕表示，默沙東台灣臨床試驗團隊在過去10年來成長10倍，已成為全台灣最大的臨床試驗團隊之一，未來將落實個人化精準醫療於多種癌別、感染疾病、心臟慢性疾病、內分泌、精神疾病與疫苗等新藥臨床試驗，盼能讓台灣成為亞太區臨床醫療領頭羊。