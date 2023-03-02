女星大S與韓國資深男星具俊曄去（2022）年3月驚喜宣布婚訊，偶像劇般的重逢獲得外界祝福，兩人一舉一動也都相當受到關注。最近具俊曄代言產品拍廣告，還被大S稱讚好帥，閃瞎眾人；近日網上瘋傳一段「具俊曄買尿布」的畫面，造成網友瘋猜46歲大S懷孕，對此經紀人也立刻出面回應。

具俊曄不久前在代言產品的廣告中，變換多套造型展現成熟男人魅力，還風趣地梳理自己的光頭，「我是光頭，做任何事都好看」，讓大S看完也轉發稱讚「好帥喔」；沒想到近日網上瘋傳「具俊曄買尿布」的畫面，讓網友不禁猜想該不會「大S有喜了？」掀起熱烈討論。

大S的經紀人立刻跳出來澄清，畫面中的男子刻意營造具俊曄形象，企圖以假亂真，但從眼鏡細節就能看出不同，右圖才是具俊曄的眼鏡。（圖／經紀人提供）

而大S的經紀人沒多久跳出來澄清，廣告裡的男子是理平頭而非光頭，眼鏡細節也不同，服裝和帽子也都不一樣，「刻意營造歐巴（具俊曄）的形象」，呼籲廣告商勿以假亂真欺騙消費者，反而傷害企業形象；另外，大S方面很開心具俊曄受到大家喜愛，「歡迎各家廠商來跟我們一起合作」。

廣告商以假亂真的做法也引起網友撻伐，「差點以為是歐巴」、「看了本來很想買，知道真相有點傻眼」、「這樣子不太OK，直接找他代言不就好了？」、「大S具俊曄不告嗎？對方擺明想冒用姐夫形象」；但也有部分網友覺得沒什麼大不了，「只是廣告，也沒有特別說是具俊曄」、「韓國姐夫不只具俊曄一個，應該沒啥問題吧」。