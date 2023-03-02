屏東里港鄉6旬高姓老婦日前結識網友後，聽信網友投資美金可賺取價差，幸警方及時勸阻，保住近61萬的積蓄。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東里港鄉6旬高姓老婦日前結識網友後，聽信網友投資美金可賺取價差，隨後決定投資60萬9000元，但在匯款當下被郵局行員察覺異狀，立即報警求助，警方到場後發現又是假投資真詐騙老梗，馬上苦口婆心勸阻老婦，最後成功替老婦保住多年積蓄。

警方指出，6旬高婦在通訊軟體上認識不明網友，該網友稱有管道能以較低價格換取美金，以此賺取價差，但要先將錢轉入其指定帳戶、再協助辦理後續事宜，並且要老婦先附上匯款收據，單純的老婦信以為真，立即前往郵局要將存款60萬9000元匯給不明網友。

所幸匯款過程中，細心的郵局行員察覺高婦的異狀，立即機警通報里港警分局大平派出所處理。警員唐宏昇、偵查隊偵查佐林勳邦以自身專業及執勤經驗告知高婦，這絕對是詐騙集團的詐騙手法，千萬不要相信。

唐警向高婦說：「妳連他臉是圓的扁的都不知道，妳就這麼相信他？妳如果匯了，錢絕對放水流！」高婦一聽立即打消交付匯款念頭，2警成功保住老婦近61萬的積蓄。