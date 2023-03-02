聯電表示，相較於公司現有28奈米eHV製程，在不影響圖像畫質或資料速率的前提下，新的28eHV+解決方案可降低耗能達15％。除了滿足節省電池用電需求外，也以更精確的電壓控制優化功能，提供工程師設計時更大的靈活性。

就eHV技術而言，28奈米是目前晶圓廠最先進製程，適用於小面板顯示器驅動IC（SDDI），並廣泛用於高階智慧手機和VR/AR設備上日益普及的AMOLED面板。聯電為28奈米SDDI代工龍頭、市占率逾85％，自2020年量產以來已出貨逾4億顆IC。

聯電的28eHV+技術採用業界最小的SRAM單元，進而縮減晶片面積。此平台奠基於聯電領先的28奈米後閘極高介電係數金屬閘極（28nm Gate-last High-K/Metal Gate）技術，具備卓越的低漏電和動態功率性能。

聯電技術研發副總徐世杰表示，聯電致力提供差異化的晶圓特殊製程解決方案，配合客戶產品藍圖，共同掌握市場快速成長契機。目前已有幾家客戶洽談使用28eHV+平台，並計畫於上半年投入量產，後續將致力於將顯示器驅動IC解決方案擴展到22奈米及以下製程。