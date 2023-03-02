愛普*2022年全年營收為50.95億元、年減少23%，全年毛利率落在44%，全年獲利19.42億元，年減少4%，EPS為12.09元，較2021年減少12%。EPS減少的一部分來自2022年初因應發行GDR所發行之新股的稀釋所致。

愛普*認為2021年電子產品需求旺盛，2022年全球景氣反轉下滑，導致需求回落，整個半導體產業進入庫存調整期。愛普去年第四季本業營收與去年同期相比有所下滑，幅度與同業相當，但毛利率與前幾季相近，未受到DRAM週期的影響，今年毛利率將會力拚維持去年水準。

愛普*IoT事業部因客戶高庫存和消費性電子需求不佳以致2022年營收暫時下滑。愛普*表示，客戶庫存調整已近尾聲，客戶新設計案數目不斷增加，一旦客戶庫存調整完畢，需求增加，IoT營收也將隨之回升，另外，目前愛普*本身庫存調整也已經接近以往正常水準。

以2023年全年營運來看，愛普*表示，雖然電子產業處於庫存調整階段，營運面在短期內較為保守，但隨著庫存的去化、疫情的緩解，有機會開始回溫，預計今年上半年會劣於去年上半年，但隨著產業調整告一段落，下半年營運將會優於去年下半年，換言之，下半年表現也將優於上半年。

以長線趨勢而言，愛普*認為，隨著5G的普及和大規模商業化，IoT裝置在健康管理、運動監測、智慧家居控制等領域的應用越來越廣泛，有利於客製化產品之發展。愛普*的IoTRAM有別於傳統記憶體，屬於低功耗與高效能的產品，IoT產品偏向微型化和多樣化，供應鏈需要與客戶充份溝通以進行客製，因此愛普的IoTRAM在物聯網市場滲透率每年持續提升，隨著市場規模不斷擴大，將有更好的發展前景。

愛普*表示，AI事業部正處在應用轉換期，從加密貨幣特殊市場轉換到主流HPC市場。未來主流HPC應用，包括AI，將是愛普*AI事業部的重點發展領域。目前這方面應用的技術處於POC(Proof Of Concept，概念驗證)階段，已有數個客戶POC專案正在進行中。愛普更進一步表示，就3DIC生態來說，現有的Foundry在配合度上更加積極，也有新的IDM和Foundry Partner表達參與3DIC生態體系的興趣，客戶對VHM技術的信心也因此有進一步的提升。