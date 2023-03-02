新竹可疑漁船藏250箱「黑色包裹」，劃開驚見市值8百萬走私物。

海巡署第三巡防區指揮部日前在新竹漁港查緝可疑漁船，透過偵搜犬及手持式X光機登船搜索，驚見大量防水袋包裝「abc」未稅菸品250箱，估計價值約800萬元，立即通知新竹市府財政處菸酒管理科到場協助，後續將鄭姓船長和4名船員依菸酒管理法移送偵辦。

海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部統合北部分署第八岸巡隊、偵防分署新竹查緝隊、艦隊分署第十二（新竹）海巡隊及新竹市政府警察局第一分局組成專案小組，對可疑進港漁船「金龍江6」漁船號實施聯合查緝。

海巡人員透過偵搜犬及手持式X光機登船搜索，查獲大量防水袋包裝「abc」未稅菸品250箱。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

專案小組運用偵搜犬及手持式X光機登船協助搜索，開艙後發現大量防水袋包裝「abc」未稅菸品250箱，約12萬5000包，估市值達800萬元。畫面中可見嫌犯將一箱箱的私菸，以黑色塑膠袋包裝，企圖躲避查緝，但仍遭眼尖的海巡人員識破。

此外，為避免產生防疫破口，海巡人員全程穿著防疫裝備實施檢查及對全船實施消毒，並對船長及其他4名船員實施快篩後均無異狀，另通知新竹市政府財政處菸酒管理科到場協助，後續將鄭姓船長和4名船員依菸酒管理法，移送新竹地檢署偵辦。

海巡署第三巡防區指揮部呼籲，私梟利用不法管道走私物品，易形成防疫破口，呼籲共同將走私物品阻絕於境外，民眾若有發現走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。

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