百威啤酒、Corona啤酒，和時代啤酒(Stella Artois)的製造商在週四表示，2022年第四季集團的飲料銷量下降0.6%，表現劣於市場預期的上升。然而較高售價的產品表現，抵消了銷量下跌的影響。
第四季集團的核心獲利、息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)，為年增7.6%，至49.5億美元，高於分析師在公司彙編的調查中所預測的7.1%增幅。
這家總部位於比利時的啤酒集團表示，2023年的核心獲利增長將為4%至8%之間，一致於的中期目標；而營收增速將高於獲利增速。(飲酒過量 有害健康)
全球最大的啤酒釀造商百威英博(AB InBev；Anheuser-Busch InBev)周四表示，儘管啤酒銷量下降，尤其是在北美和亞洲地區，然第四季獲利增長仍略高於預期。
百威啤酒、Corona啤酒，和時代啤酒(Stella Artois)的製造商在週四表示，2022年第四季集團的飲料銷量下降0.6%，表現劣於市場預期的上升。然而較高售價的產品表現，抵消了銷量下跌的影響。
第四季集團的核心獲利、息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)，為年增7.6%，至49.5億美元，高於分析師在公司彙編的調查中所預測的7.1%增幅。
這家總部位於比利時的啤酒集團表示，2023年的核心獲利增長將為4%至8%之間，一致於的中期目標；而營收增速將高於獲利增速。(飲酒過量 有害健康)
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