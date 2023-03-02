百威啤酒、Corona啤酒，和時代啤酒(Stella Artois)的製造商在週四表示，2022年第四季集團的飲料銷量下降0.6%，表現劣於市場預期的上升。然而較高售價的產品表現，抵消了銷量下跌的影響。

第四季集團的核心獲利、息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)，為年增7.6%，至49.5億美元，高於分析師在公司彙編的調查中所預測的7.1%增幅。

這家總部位於比利時的啤酒集團表示，2023年的核心獲利增長將為4%至8%之間，一致於的中期目標；而營收增速將高於獲利增速。(飲酒過量 有害健康)