知名模型周邊專賣店「哆奇玩具」無法如期出貨，上月公告開放消費者申請退款，卻因為方式複雜且退款進度緩慢，傳出至少350名消費者受害，賠償金額上看新台幣1300萬元。台北市消費者保護官室2日表示，至今已接獲43件申訴案，要求退款總金額共107萬，預計2周內請業者到案說明。

知名模型周邊專賣店「哆奇玩具」無法如期出貨，2月17日公告開放消費者申請退款。（翻攝自哆奇玩具官網）

消費者購買哆奇玩具預購商品，必須使用匯款或信用卡全額支付，業者自上月17日公告開放退費，不少消費者即使向業者反應，至今無法收到退款，轉而向消保官投訴。

北市消保官室主任楊麗萍說明，從上月17日起至今，已接獲43件申訴案要求哆奇玩具退款，申訴信中明確表明退款總金額為107萬元，單筆申訴最高金額為35萬元，預計2周內請業者說明受害人數、金額，並要求哆奇玩具儘速退款，事後將持續追蹤處理進度。

她指出，若消費者認為業者未妥善處理退款，可再向消保官進行二次申訴，屆時消保官會協助雙方調解，民眾亦可向法院申請核發支付命令或起訴，取得業者退款。

楊麗萍提醒，使用信用卡的消費者可先行向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，取得退款，但由於各家銀行細項規則不一，建議民眾先行詢問、了解，避免申請無法通過。

哆奇玩具上月17日發出公告，去年起受到新冠肺炎疫情影響，整體市場衰退、經濟不景氣，加上原物料上漲、原廠交貨遲延影響商品成本，以致代理商屢次更動付款條件與方式，包含預付高額訂金、綁貨搭售、到貨量不足、取消訂單、浮動成本等各項錯綜復雜問題，造成哆奇玩具營運壓力。

哆奇玩具表示，店內販售商品多為國際品項，疫情期間海內外物流、運送時程難以掌控，導致無法提供消費者明確到貨時間與專業服務，經營亦面臨諸多挑戰，後續將積極協助消費者退款預購商品，或協助消費者直接與供貨商採買。