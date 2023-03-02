命理網站《靈匣網》分享12生肖在3月的事業運，其中運勢最好的前三名分別為生肖牛、兔和羊，屬於回報比付出多的類型，屬牛的人在這個月可以按照進度完成工作，到了下半個月，雖然工作會逐漸增多、壓力變大，但如果想要升職加薪，就得咬牙向前衝。

▎生肖鼠

事業指數：★★★☆☆

生肖鼠的一切都仍有序地進行，事業方面非常平靜，沒有大悲大喜，不過日子也因此變得清閒自在，但千萬不可以掉以輕心，因為競爭無所不在，若想要升職加薪，就要加足馬力向前衝。

▎生肖牛

事業指數：★★★★☆

生肖牛手頭上的工作都能按照進度完成，3月工作比較輕松自在。到了下半月，工作的任務會逐漸增多、壓力變大，不過不需要太過擔心，因為會有異性貴人從旁協助，讓工作更加順利。

▎生肖虎

事業指數：★★★☆☆

生肖虎在上半個月有些散漫，工作品質不高，上司對你的評價也很一般，但到了下半個月，積極性逐漸上升，偶爾會出現超前完成工作的情況。

▎生肖兔

事業指數：★★★★☆

生肖兔工作狀況穩定、注重細節處理，上司交辦的任務也都能順利完成，但在速度上卻不佔優勢，如果可以想辦法解決速度的問題，工作的效率也會提升許多。

▎生肖龍

事業指數：★★★☆☆

生肖龍面對激烈的競爭，在工作上越來越有強烈的緊迫感，建議與其跟對手拚個你死我活、兩敗俱傷，不如以不爭不搶的心態對抗挑釁者，壓力自然就會消除。

▎生肖蛇

事業指數：★★☆☆☆

生肖蛇在3月心理防御能力較低，喜歡尋求依靠、保護，處理事情時很容易相信別人，因此有被人暗算、成為替罪羔羊的危險，建議做事時最好獨立完成，並且多加觀察與思考。

▎生肖馬

事業指數：★★★☆☆

生肖馬3月在職場中表現雷厲風行，處理事情不會拖泥帶水、原則性強，對同事和對手也比較不留情面與後路，容易遭排擠。

▎生肖羊

事業指數：★★★★☆

生肖羊活力十足，感覺有用不完的精力，強大的自信會讓你做起事來特別順利，貴人運也會因此提升，有被上司重用的機會。

▎生肖猴

事業指數：★☆☆☆☆

生肖猴在3月經常有事擾亂注意力，上司交辦的任務不能在預定的時間內完成，工作效率較低，記得多多提醒自己，拉回飛走的注意力。

▎生肖雞

事業指數：★★★☆☆

生肖雞偶爾要處理零經驗的事務，難免會感到緊張，但其實不用把事情想得太複雜，只要保持平常心，就可以把事情處理好。

▎生肖狗

事業指數：★★☆☆☆

生肖狗在3月挑戰心較為強烈，對同事的做事方式容易產生不滿情緒，小心因此影響工作，建議多工作時多採取獨立作業，減少與他人的衝突。

▎生肖豬

事業指數：★★☆☆☆

生肖豬在3月中下旬，在工作上會遇到一些麻煩事，可以及時向上司或同事尋求幫助，盡快走出困境，不要因為羞於開口，而獨自一人承受重龐大壓力。