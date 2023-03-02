前5局只靠4次保送上壘，台東體中在6局下終於突破美和高中先發投手古平岳，陽念祖敲出球隊首安後打開「開關」，邱賢嘉、陳佳賢「雙賢」連續2支二壘打，加上投手暴投單局攻下3分逆轉，終場就以3比1勝出，奪下111學年度高中木棒聯賽4強門票，追平隊史最佳成績。

面對下勾投手，東體打者前5局一安難求，先發投手李育朋又在開局就先掉1分陷入落後，東體總教練陳峰岳坦言，在落後又沒得分時，球員壓力一定會很大，第6局安打打出來後感覺就比較順一點，壓力也釋放，加上喊聲也激勵休息室裡的隊友，氣勢有打起來。

陳峰岳表示，球隊中也有下勾投手，在學校練打時適應都還不錯，可能是因為來到8強賽，球員打起來有壓力，導致綁手綁腳，沒有上壘也無法發揮腳程快的優勢，「到第6局時有做一些調整，叫球員站位往前一點，搭配一些收打戰術。」

前5局沒能敲安，教練團仍不斷鼓勵球員，給他們信心，提醒擊球方式，陳峰岳指出，邱賢嘉在木棒聯賽前面受到傷勢影響，打擊狀況沒有調整到很好，但還是保有關鍵一擊的能力，「他也悶了很久，打出去後壓力釋放，他本來就是我們倚賴的第四棒跟後援投手。」

逆轉擊敗美和挺進4強，東體追平隊史已最佳成績，也達成賽前設定的目標，陳峰岳認為，能夠挺進4強的最大關鍵是投手，「高（龍偉）教練把投手調整得很好，這次投手群賽前的自責分率只有0.5、0.6，只要得2分就有機會贏球。」

陳峰岳也說：「希望接下來能更進一步，名次能更往前進，甚至挺進冠軍戰。」明天將與穀保家商爭奪冠軍戰門票，他認為，雖然這學期對到穀保總是輸多贏少，但大家還是會盡力去打，「傾巢而出，把最好的戰力壓上去。」