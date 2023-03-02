節能標章也會過期！PChome24h購物網站銷售「Qlife質森活18吋DC節能省電吸頂扇QL521」商品，其明知「節能標章認證」已到期失效，但廣告仍持續宣稱有節能認證，今遭公平會認定涉廣告不實，處網家PCHome新台幣10萬元、質森活國際5萬元罰鍰。
公平會表示，商品節能標章是有期限的，在特殊情況下甚至會提前到期失效，根據經濟部能源局意見，Qlife節能省電吸頂扇是於2020年7月28日取得節能標章，但因未符合2021年12月生效的「電扇節能標章能源效率基準與標示方法」規定，因此提前於11月30日失效，且不得辦理展期。
但是網路家庭及質森活廣告卻仍持續宣稱該商品有「節能標章認證」，公平會認為足以引起一般大眾生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條規定。因此決議裁罰網家、質森活國際各10萬、5萬元罰鍰。
該會提醒，業者在刊載節能商品廣告期間，應注意節能標章認證的期限是否屆期。消費者購買節能家電商品前，也可先至節能標章全球資訊網查證其標章有效期限。
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