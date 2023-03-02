小楊透過輪椅檢修訓練，習得一技之長。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

小楊（後）進行路推訓練增加手臂肌耐力及肺活量。（高雄市社會局提供／林雅惠傳真）

「活下來，比會走更重要」！脊髓損傷者小楊，因腫瘤壓迫神經導致下半身癱瘓，對未來人生幾度絕望，所幸人生際遇來到了高雄市脊髓損傷者成功之家，透過專業團隊的訓練，如今已經能夠獨立自主，生活更來去自如，雖然過程艱辛，但他勇往前進，有了精彩的人生。

高雄市政府社會局表示，「高雄市脊髓損傷者成功之家」是社會局委託社團法人高雄市脊髓損傷者協會辦理的身障生活重建服務機構，成立至今已有19年，透過專業團隊服務，協助因意外或疾病導致脊髓損傷及肢體障礙朋友生活自理訓練、身心功能重建、職業適應、家庭支持服務、居家無障礙環境改善諮詢、社會適應、福利諮詢、資源媒合等服務。

小楊在2007年間因腫瘤壓迫神經導致下半身癱瘓，當年28歲的他雖然手術治療後有所好轉，能輔以助行器行走，但直到2018年再度發生病變且脊損後遺症張力大，經嘗試化療、免疫療法等仍未見效，在2021年造成下半身癱瘓。

在罹癌又導致下半身癱瘓的雙重打擊下，讓小楊在病變後住院期間多次想不開，對人生絕望，楊太太不忍他終日消沉，透過網路資訊，得知脊髓損傷者成功之家有提供生活重建服務，於是主動提出申請，經過10個月的訓練，他學會推輪椅的各項技巧和越過障礙物，藉由訓練員及生活服務員協助訓練提升上肢肌力、軀幹穩定度、輪椅移位到床上或廁所馬桶、上下汽車和收輪椅上車的技巧、自己也能夠洗澡及穿脫衣物等。

小楊逐步回歸社區生活，已可以生活自理，同時也在訓練期間結交了一群好夥伴，生活重建服務不僅提升生活品質，更讓他找回原本擁有的自信心，家庭和樂，他有感而發的說「以前會怨這病痛要折騰自己多久，但現在想通了，活下來，比會走更重要」。

社會局身心障礙福利科表示，經由個別化服務計畫，規劃6個月到1年的重建訓練，提供移位訓練、平衡訓練、獨立如廁及盥洗沐浴、心理支持等，幫助障礙者順利適應新的生活模式，機構迄今已協助95人返回家庭及社區生活，已有10幾位重新投入職場，包括公教人員、資訊工程師、行政人員、輔具檢修技師、美工設計等。

「高雄市脊髓損傷者成功之家」，服務對象為因意外或疾病導致肢體障礙，經醫療一段時間出院、經醫師診斷屬脊髓損傷或肢體障礙，且領有第七類身心障礙證明，並以高雄市籍、新生障礙者為優先，須經由專業團隊訪視評估後，得以申請入訓。