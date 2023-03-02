韓媒指出，受到半導體出口大減42.5%重大衝擊，當地上個月出口年減率暴增至75%，金額僅有501億美元，且連5個月走跌。由於中國大陸對晶片與石化產品需求不佳，韓國對這個自己的最大貿易夥伴出口也大減24.2%。

韓國3大英文報之一的韓國中央日報（Korea JoongAng Daily）報導，三星電子在今年首季期間，光是晶片業務的營業虧損可能就會高達4兆韓元。若不幸一語成讖，這將是三星自2008年第4季全球金融海嘯以來，首次再出現賠錢的窘境。

韓國中央日報指出，三星電子晶圓代工部門有機會賺錢，但應該無法填補記憶體產品的這塊虧損缺口。若三星旗下DS（裝置解決方案）部門出現虧損，將對財報產生重大衝擊。

三星2022年的營收與營利，分別有兩大部門有過半貢獻度。前者是包括手機產品在內的DX（Device eXperience）事業群，後者則是內有記憶體、IC以及晶圓代工的DS事業群。

台灣電子時報（DIGITIMES）表示，記憶體售價恐怕會繼續下跌，但從3月份開始跌幅可望趨緩。根據彭博社數據，韓國元月晶片庫存水位月增率為28%，不過，年增率卻是39.5%。

去年10月，美國政府宣布全面性地出口管制，禁止晶片製造商將機台設備運往設在中國大陸的廠房。雖然有的晶片製造業者獲得1年豁免權，但美國政府基本上不太可能等10月到期後，再延長寬恕期。

韓國半導體業者，正在為美國打壓大陸半導體產業做好萬全準備。老字號的韓國時報（The Korea Times）指出，三星位於西安的工廠，背負約4成NAND產能，SK海力士的無錫廠則是製造近半數DRAM。美國這紙禁售令，恐怕會讓韓國晶片雙雄在中國大陸的投資大大失血。