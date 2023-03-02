MWC為每年全球科技矚目焦點，匯集世界各地的行業領袖，呈現年度新興科技及產業未來趨勢。HTC VIVE ORIGINALS首度將文化娛樂原創內容注入國際科技展，將熱門戲劇「華燈初上」改作成元宇宙沉浸體驗，首選在巴塞隆納世界行動通訊大會躍上全球科技舞台，格外獲得關注，展前就已有XR、MUST、IMDB等國際媒體搶先曝光展示內容，更獲得外媒盛讚，「開闢虛實商機，創造無限娛樂體驗可能」。

所謂的BEATDAY，就是是宏達電旗下VIVE ORIGINAL所發布的全球第一個全息音樂平台，結合容積攝影、XR以及NFT(非同質化代幣)，BEATDAY平台透過主題樂園的概念，讓觀眾能夠停留在元宇宙中體驗不同的娛樂內容，甚至應用最新的沉浸科技與知名IP合作，相信無論在商業或內容創作上，都是多元的突破和呈現。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，選擇巴塞隆納世界行動通訊大會作為《華燈初上未來版》全球首發舞台，這不僅象徵HTC XR生態系整合實力，更意味著一個全球化跨域的新元宇宙時代的到來。不僅是全球首映首發戲劇《華燈初上未來版》VR搶先版，HTC VIVE ORIGINALS也親自展現未來科技將如何實踐於各項大眾娛樂，跨界科技娛樂的元宇宙時代已經來臨，即將顛覆以往用戶娛樂體驗，走向下一個創新的虛擬世界。