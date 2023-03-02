強新工業成立於1993年，以生產碳鋼線材、不銹鋼線材、合金鋼線材為主，是國內螺絲專用線材的領導廠商。2005年獲日本神鋼特殊鋼管株式會社技術移轉，成立電解拋光事業部，生產超潔淨電解拋光不銹鋼管件與管配件(EP管)，提供半導體、光電業、化工業等建廠工程所需，時至今日強新已經是台灣最大的超潔淨鋼管製造工廠，並為台灣半導體之護國神山群貢獻力量。近年，美中貿易紛爭，影響供應鏈全球布局，看好東協未來的經濟發展近期於越南設廠，聚焦東協與印度市場之開發，以發揮多生產據點優勢與區域互補策略。

強新工業長期關注永續議題，整合集團資源規劃短、中、長期減碳策略，2022年更成立「永續發展推動小組」，將環境、社會責任、公司治理管理方針及具體行動方案揭露於永續報告書，另公司積極響應政府綠能政策，於廠房屋頂建置太陽光電，第一期643KW太陽光電系統己完成掛錶發電，後續工程陸續規劃建置中。本次聯貸案亦將ESG指標連結授信條件，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。 統籌主辦行華南銀行長期推動綠色金融，除制訂「永續授信原則」強化ESG風險評估，更接軌國際建立「赤道原則」授信案審查標準，協助企業朝向永續發展轉型。華南銀行瞭解金融業支持淨零碳排的社會責任及力量，配合國家能源政策及協助國內能源加速轉型，希望透過華南銀行身為百年企業能見度及影響力，喚起更多人重視氣候變遷及環境永續議題。

華南銀行近年於聯貸市場市佔率逐年攀升，今年已陸續主辦恒耀集團新臺幣120億元、聯上開發新臺幣34.3億元與強新工業新臺幣21億元等多筆聯貸案，除在聯貸市場力求突破外，中小企業授信量也名列前茅。