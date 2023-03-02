毛舜筠相當重視跟家人的溝通。（甲上娛樂提供）

毛舜筠與謝君豪在《過時·過節》中飾演夫妻。（甲上娛樂提供）

62歲香港影后毛舜筠主演電影《過時·過節》，由新銳導演曾慶宏以自己的親身故事改編，藉以冬至回家吃飯家人間發生嚴重衝突，衍生出一個家庭關係與家人溝通相處課題，2人今（2日）接受聯訪，被片中有場激烈的吵架戲，飾演老公的謝君豪還忍不住拿刀對著毛舜筠怒吼，現實生活中與老公區丁平結婚近30年的毛舜筠笑說，「每對夫妻一定都有吵架，但我們好像沒吵那麼兇過」，更開玩笑喊「可能拿刀的會是我」。

戲外的毛舜筠則完全相反，相當重視跟家人的溝通，「跟電影裡的一家人是很不一樣的情況，我跟2個女兒從小就跟朋友一樣，常常互相表達愛意，但這是很多香港家庭缺乏的」，雖然現在愛女們都不在香港，母女也常以電話聯繫感情，還會講情話「I love you」、「I miss you so much」表達愛意，但老公就比較寡言，更不忘吐槽「男人就是這樣，在拍拖時會講很多情話，現在要他講他就說很尷尬，我不知道為什麼會這樣」。

毛舜筠提到，自己在片中的角色是很真實的，「在我母親那個年代，不是拍拖、談戀愛才結婚，一結婚就生小孩，其實沒什麼愛，我覺得這是很可憐的」。坦言，該片真實地表現很多香港家庭的狀況，很多時候夫妻都要出外工作，但女生回家後還要煮飯、整理，但男生就是只要吃飯、休息，「我覺得我們香港女人是很厲害的，他們不怕辛苦，但需要關懷。」

片中有許多情緒很重的哭戲，是否因此下戲後走不出來？毛舜筠坦言，雖然不是很開心的角色，但跳進角色後，還是會希望能多停留一下，認為這是演戲很過癮的地方，「雖然很辛苦，不過我拍完之後早上醒來，想到片中的老公離開，我還是會哭出來，還去思考為什麼這樣」，後來為了正式脫離這個角色，還去染了頭髮，「看到自己的頭髮，我就知道『對！我是毛姐』」。至於未來是否有機會來台灣拍電影？毛舜筠坦言，只要有好劇本都想參演，「但很多情況我不能來，所以就不能接，但很希望有天能跟台灣合作」。

導演曾慶宏也透露家人在看完電影後，出現了很具體的改變：「我們家以前吃飯是不會聊天的，但去年冬至我爸居然主動夾菜給我媽，雖然他夾了一個我媽不吃的東西，但我覺得他平常不是很會去關心別人的人，但看完電影後有改變，我自己個人是很開心的。」至於是否真的有發生父親拿刀對著母親怒吼的事件，曾慶宏隱晦地說：「就當全部都是改編就好，我不想說他們有沒有做過這個事情。」《過時.過節》3月10日在台上映。