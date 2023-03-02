國防部日前突然公告將修正《全民防衛動員準備法》，引起各界討論，內容也遭質疑戰時將派學生支援軍需生產的部分，讓許多父母相當擔心。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（2）日就表示，「從去年底蔡總統正式宣布義務延長為一年，到日前傳出教育部要將16歲以上學生進行『動員造冊』，已引起不少青年及家長的憂慮」，更直言「人民對政府不信任，國防部也沒有能力解釋清楚，自然引起國人的疑慮和恐慌」，引發討論。

柯志恩在臉書上表示，隨著外媒不斷點評台海緊張情勢升溫，政府「備戰」的氛圍也越來越濃厚，從去年底蔡總統正式宣布義務延長為一年，到日前傳出教育部要將16歲以上學生進行「動員造冊」，已引起不少青年及家長的憂慮。柯志恩也提及，近日國防部又突然預告修正《全民防衛動員準備法》，不僅加深國人對備戰的恐慌及疑慮，其中更有許多箝制言論與新聞自由的作為，令外界憂心「數位中介法」是不是又要借殼上市、重起爐灶！

柯志恩坦言，雖然行政院及國防部一再強調，相關修法僅適用於「實施動員時期」，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益，但草案不僅僅規範「動員實施階段」會管制媒體及網路，於平時「動員準備階段」也可以為了處理假訊息，對媒體及網路實施調查、統計、編組及規劃。

柯志恩也擔憂，難保政府不會「以查假訊息之名，行點名作記號之實」，針對不利於執政的媒體及網路平台先行調查歸類與註記，以此遏止不利言論，更何況草案並未明定何時為「動員準備階段」，政府便可自行認定，隨時進行調查。柯志恩最後也說，「人民對政府不信任，國防部也沒有能力解釋清楚，自然引起國人的疑慮和恐慌。備戰工作固然重要，適時修法調整動員需求亦無可厚非，但倘若夾帶任何政治考量，只為執政之便，都將對人民的自由與權力造成嚴重的傷害！」