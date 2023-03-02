儘管太陽能和電動車等更多清潔技術有助限制煤炭和石油使用增加的影響，國際能源總署（IEA）今天仍表示，去年全球與能源相關的二氧化碳排放量創下歷史紀錄。

綜合法新社和路透社報導，能源總署在最新報告中指出，能源相關二氧化碳排放量仍在持續上升的成長軌道上。這種二氧化碳排放量占溫室氣體總量的3/4以上。

根據能源總署統計，2022年全球能源相關排放量上升0.9%，相當於3.21億公噸，總量達到創紀錄的368億公噸。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「能源危機的影響並未導致最初擔心的全球排放量大幅增加，這要歸功於可再生能源、電動車、熱泵和節能技術的顯著成長。」

他也說：「如果沒有清潔能源，二氧化碳排放量的成長預計會暴增至將近3倍。」

去年，俄羅斯入侵烏克蘭引發國際制裁後，俄國大幅削減對歐洲的天然氣供應，引發全球能源危機。

由於液化天然氣價格暴漲，許多歐洲國家開始增加燃煤發電廠的使用頻率，亞洲國家更是如此。