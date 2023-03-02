高雄市政府勞工局與台電公司，今在台電高屏供電區營運處舉辦「起重機具轉盤螺栓定期檢修更換觀摩暨座談會」，藉由邀請專業技術人員講授機具保養檢修要領，觀摩示範各項查驗、汰換更新與記錄分析的步驟，避免工安意外憾事一再發生。

勞工局偕台電示範移動式起重機如何保養檢修揪出潛在危害。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「起重機具轉盤螺栓定期檢修更換觀摩暨座談會」於今日在台電高屏供電區營運處舉辦，共有92人參加，勞工局周登春局長指出，吊車是許多雇主賴以維生的重要機具，若是發生意外事故，輕則導致吊車毀壞，重則造成鄰損甚至人員傷亡，雇主不得不慎。

他提及，歸納吊車肇災的原因，主要有作業操作不當，與機械設備故障破損2大因素，雇主應透過事前的作業環境調查、訂定安全作業標準與辦理勞工安全衛生教育訓練，並需落實自主保養及自動檢查。但如轉盤螺栓之類的構造零件強度，不易由一般方式加以檢測，此時應依機具作業模式與頻率，尤其針對時常進行低傾斜角、長伸臂的吊掛作業，或需以搭乘設備承載人員作業模式，得評估螺栓安全年限，適時汰換，以確保機具安全。

台電公司副總經理陳銘樹提到，台電肩負全國電力穩定運作的責任，需要每一位員工、承攬工作者及各種作業機具都能安全作業，以平安順利完成任務。「工安無訣竅，落實最重要」，藉由這次的示範研討會，台電將進一步督促所有員工及承攬人，落實分級檢測與自動檢查，並研擬積載型起重機轉盤螺栓非破壞檢測辦法，以確保起重機使用與工作者的安全。

勞檢處郭清吉處長也指出，國內除少數事業單位有能力購入全新的起重機具外，大部分皆由購入中古起重機具整修使用，對於重要零組件，可能多未進一步檢修更換、更新，尤其是轉盤螺栓因受力負荷累積造成金屬疲勞，不易由一般日常保養或定期檢查發現，就像鐵絲反覆的彎折造成金屬疲勞劣化後，一旦受力承重即發生斷裂。希望藉由觀摩座談會的示範分析，呼籲重視起重機螺栓斷裂的潛在風險，建立檢修更換標準的相關措施。