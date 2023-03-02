有民眾今天行經國道3號北上223公里處台中路段看到超離奇畫面，一輛警車高速行駛在國道上，後方保險桿竟然掉落一半，一路上「隨風飄逸」搖搖欲墜，讓後車駕駛看傻眼。而該車輛隸屬平鎮警分局，警方今天下午回應，該車為龍岡派出所巡邏警車，今天是前往台南二監借訊結束後返程，而車身是之前遭民眾車輛擦撞造成，並未發生事故，經過通報車上2名員警也立即下交流道。

警車國道奔馳保險桿「隨風飄逸」，後車駕駛看傻眼。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

平鎮警分局指出，經查該輛警車車身編號705號，為龍岡派出所之警用巡邏汽車，今天上午從桃園出發前往台南二監借訊，結束後返程行駛國道3號至台中路段時，被民眾發現車身有毀損狀況，因位處視線死角，車上2名員警並未發現，經過通報，同仁也已立即下交流道將損壞處重新固定，所幸行駛途中並未發生危害，該輛警車也未搭載犯嫌。

警車國道奔馳保險桿「隨風飄逸」，後車駕駛看傻眼。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

平鎮警分局也說，該輛警車是因日前遭民眾擦撞，保險桿未完全損壞，在國道強風吹襲之下造成保險桿螺絲脫落造成左後側保險桿被括掀，分局將持續加強員警駕車安全觀念，駕駛車輛上路時務必檢查車輛狀況，以避免類似情事發生。