美國務卿布林肯日前表示，中國在俄羅斯侵略烏克蘭問題上，不能兩者都要，不能一方面提出和平計畫，同時又助長俄羅斯點燃的戰火。大陸外交部發言人毛寧2日對此回應稱，美國一直向烏克蘭戰場輸送致命性武器，還四處煽風點火，散布虛假資訊，中方堅決反對。

大陸環球網報導，毛寧在當天舉行的例行記者會上表示，在烏克蘭問題上，中國始終堅持客觀公正立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決。中方始終站在和平、對話的一邊。

她表示，美國聲稱尊重領土主權，卻在台灣問題上走邊緣、搞「突破」，違背自身政治承諾，向台灣出售先進武器；美國說要和平，卻在世界各地發動戰爭，煽動對抗；美國強調要尊重維護國際秩序，卻大搞非法單邊制裁，將國內法淩駕於國際法之上；美國說要公平競爭，卻濫用國家力量，隨意打壓別國企業，踐踏國際貿易規則。

毛寧稱，美國應當做的是反躬自省，停止混淆視聽，信口開河，切實承擔起自身的責任，做推動勸和促談的事情，而不是對其他國家指手畫腳，說三道四。