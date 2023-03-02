台南市議會正副議長賄選案起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，議長賄選案全國矚目，希望法院盡速審理，毋枉毋縱。民進黨團發言人李宗翰說，尊重司法程序，民進黨中評會已對邱莉莉和林志展祭出停權處分。相信司法毋枉毋縱，能夠盡速查明給予國人真相。

南市議會民進黨團發言人李宗翰。(李宗翰提供／曹婷婷台南傳真)

蔡育輝說，這次議長賄選因黑金介入趨於嚴重，起因是「賴清德條款」，將祕密投票改為公開投票，以前單純買票，議員還能考慮要不要投票，但這次扯到槍、暴力，也讓很多議員心生恐懼，投與不投都痛苦，尤其起訴書中也提到上屆議長選舉，有3000萬元賄選，他也要檢察官加油，一併查清楚。

蔡育輝說，檢方掌握證據明確，正副議長賄選案依規定在半年內一審會有結果，希望透過司法偵辦，一掃台南議長這幾年都傳出賄選的汙名，連帶使得議員不分政黨也跟著不光榮。

國民黨團說，台南地檢署今天以南市議會正副議長和議員及相關涉案人，涉及違反公職人員選罷法及其他不正利益和恐嚇妨害自由等罪嫌，提起公訴，黨團尊重檢方偵查起訴結果，也盼地院毋往毋縱，若被告確實違法，請法官認事用法，盡速審理量刑，若被告無涉及不法請還被告清白。

蔡育輝另也提到，起訴書中也間接證實郭再欽是台南「地下市長」之說，黃偉哲是否知情，檢察官也應該要深入調查清楚。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，這些都是郭再欽個人說法，市長黃偉哲在正副議長選舉上，當然希望民進黨贏，但黃偉哲自始至終都尊重黨團自主，並沒有介入。他也說，民進黨針對邱莉莉、林志展已祭出停權3年，這代表賴清德黨主席貫徹決心，這部分無庸置疑，至於兩人遭起訴，代表證據到哪辦到哪，展現民進黨不徇私的決心。