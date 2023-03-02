苗農舊校區由苗市公所活化改建為公有停車場。（李京昇攝）

教育部去年核定補助1億元建置苗栗市全民運動館，苗栗縣政府補助2千萬元、苗栗市公所自籌配合款5186多萬元，建置苗栗首座公立運動館，最近傳來好消息，運動館用地已順利從用地變更為體育館用地，市公所2日指出，目前正申請建築執照，最快5月就能動工，同時爭取場館後方用地，再興建1座小型足球場，提供大家有更完善的運動環境。

教育部體育署近年陸續補助各縣市興建國民運動館，經評估後苗栗縣僅有苗栗市雀屏中選，2021年核定補助1億元、苗栗市公所自籌2816萬元配合款，但因物價上漲、原物料成本高，招標過程不順利，歷經3次流標，第4次招標市公所追加3千萬元經費才順利標出，而縣府也再補助2千萬元經費。

苗栗市全民運動館將設置在苗栗農工中正路舊校區，占地約2.6公頃，該用地隸屬苗栗市公有地，校方2013年拆遷還地，因此公所將其活化並改建為可停放300輛汽、機車的公有停車場，後來規畫建置全民運動館。

也因用地屬於學校用地，苗市公所請苗栗縣府協助向中央申請用地變更，近期傳來好消息，上個月20日順利將學校用地，變更為體育館用地，公所目前積極申請建築執照，待審核完畢後即刻開工，眾人引頸期盼的全民運動館，將在今年5、6月正式動工，工期約400多天。

苗市全民運動館總工程經費約1.7億元，預計建置2層樓建築，將設置羽球、籃球館、體適能中心、桌球、瑜伽、舞蹈教室與健身及親子運動館。至於現址原有的停車場，因應民眾停車需求，市公所當初規畫建設工程時，只會塗銷1排停車格。

苗栗市長邱鎮軍、苗市公所主任祕書邱宏宬表示，運動館內也將規畫一處活動中心，提供給維祥里社區作為活動空間使用，另外，在體育館後方也將再爭取用地，打造1座小型足球場，讓苗縣首座運動館更加完善。