短耳鴞野放活動邀請垵湖分校的師生一起進行，從小紮根生態保育的重要意義。(于家麒攝)

傷癒的短耳鴞由金管處副處長黃怡平(前)進行野放，重回大自然的懷抱。(于家麒攝)

今(112)年2月初因誤觸金門機場防鳥網受傷的二級保育類猛禽短耳鴞，由金門縣野生動物救援暨保育協會救援，治療近1個月後已傷癒，經評估飛行能力已恢復正常，今(2)日下午由金管處人員在歐厝林地進行野放，並邀請垵湖分校師生一起歡送短耳鴞回家，從小紮根生態保育的重要意義。

金門野生動物救傷站獸醫師陳亭表示，這隻受傷的短耳鴞在2月初被發現懸掛在機場外圍布建的防鳥網中，立刻緊急通報縣府送往野保協會救傷站救治。經檢傷發現主要受傷處為被防鳥網勾住的右腳，有紅腫、發炎及瘀青的狀況。經過近1個月的細心照顧及醫治後已痊癒，評估個體飛行能力正常已達到野放標準，但由於原拾獲地點為飛航管制區，因此選擇適合短耳鴞棲息的歐厝周邊草林地進行異地野放。

今日的短耳鴞野放活動還邀請了賢庵國小垵湖分校的師生一起進行，除讓地區學子認識生活周遭的野生動物外，並瞭解遇到傷鳥應如何處理，很多小朋友第一次親眼目睹活生生的保育類動物短耳鴞都非常興奮，驚訝連呼比想像中小很多、超級可愛；野放活動後主辦單位也進行環境教育及保育宣導，期望透過鳥類救援、環境教育及保育宣導，讓學子們從小紮根瞭解如何與野生動物和平共處。

金門國家公園管理處表示，遭到網具陷阱纏繞是金門地區猛禽的主要救傷原因，其中又以短耳鴞及紅隼兩種喜愛於農地活動的猛禽最容易受害，這些猛禽主要捕食小型哺乳類及鳥類，可以減少田間鼠類及小型鳥類的數量，是農民的好幫手，呼籲民眾減少使用網具防鳥，改以猛禽棲架等方式驅鳥以達到生態友善。民眾若有發現掛網傷或需人為介入的傷鳥，請撥打金門國家公園管理處082-313173或金門縣野生動物救援暨保育協會082-333587。