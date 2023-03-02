韋禮安今出席保養品牌代言記者會。（郭吉銓攝）

韋禮安近年人氣超夯代言邀約不斷，今（2日）出席保養品牌代言記者會，受訪提及出道前皮膚狀況很差，韋禮安坦言當時為了挽救容顏什麼方法都試過，還曾錯信網路偏方，用水晶肥皂洗臉，「現在回想都覺得起雞皮疙瘩，對皮膚非常不好，真的不要隨便相信網路」；坦言青少年時期因膚質不好重創自信心，曾為此躲在棉被裡哭。

韋禮安還原出道前的「膚質黑暗期」表示：「那時候都不想出門，總覺得別人都在看我、對我指指點點，確實影響自信心。」種種因為皮膚不好而導致的創傷一直壓抑在心裡，不僅曾躲在棉被裡哭，當歌手前還一度自我懷疑「我真的要出道嗎？我適合這一行嗎」？如今他以過來人身份鼓勵大家千萬不要因為身上任何缺陷而我自否認，「大家真的不要害怕這件事，可以尋求幫助」。

他去年9月升格人夫後一路忙到農曆過年，透露接下來將和新婚老婆飛海外度蜜月，「想好好休息，前陣子過年的前面幾天很奔波，帶老婆回老家爸媽也很興奮」；至於做人計畫，他笑回：「順其自然吧，我現在用代言的保養品皮膚變很好，太太可能看我很順眼。」建議他可以使用代言的其中一項產品互相幫對方塗抹增添情趣，韋禮安大方笑回「可以考慮」。

他5日迎接36歲生日，當天停工將和老婆吃大餐共度，至於老婆送什麼禮物？「我們都很直接問對方想要什麼，我有一個背包磨損，有跟老婆說想要買個包包」；他這1、2年代言越來越多，老婆應該特別開心？韋禮安笑回：「對啊，她還問我她是不是可以退休了，我說不行不行。」小倆口互動甜蜜。