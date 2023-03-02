男星曹佑寧日前因與王淨同遊日本，一時傳出戀愛消息，而近日兩人也雙雙霸氣認愛，讓民眾稱羨。豈料，身為曹佑寧前女友的鍾蕙羽仍持續遭到酸民言論攻擊，對此她選擇於今(2日)在IG曬出長文回應了，直言：「鍵盤殺手，請適可而止吧！」

鍾蕙羽今日在IG上一連曬出3則限時動態，表示：「我展開了新生活，不需要特別跟大家解釋那些無中生有的事，但所有的事情都找上了我，真的讓我很無奈又生氣。」指出自己追蹤他們是很久以前的事，而現在早已退追那兩人的IG，「不要再幫我貼上『校花女友』、『X前任』、『瘋前任』等標籤了。」更直言之前在微博上的作為也解釋得很清楚了：「你們還想要我怎樣？」

此外，鍾蕙羽也澄清一些莫須有的傳言，指出：「我分手和姊妹們抱怨是很正常的事情，不會找記者來跟拍，更不會辦小號。」希望那些惡意私訊她的人可以自重，也透露自己只想過好每一天：「我只想把我想說的說完，我問心無愧」，並呼籲酸民們能適可而止，而這個世界能更有愛一些。

事實上，曹佑寧與鍾蕙羽交往時，男方曾拍攝愛情劇《為你逆光而來》並與女星余玥有不少親密互動，讓觀眾看了皆被閃瞎雙眼。豈料，余玥去年5月突在微博控訴正宮鍾蕙羽頻頻用小帳私訊騷擾，而鍾蕙羽隨後也在IG上向余玥道歉，且曹佑寧與鍾蕙羽也在事後傳出分手消息，雖然澄清此事並非分手導火線，仍然引發網路正反議論。

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