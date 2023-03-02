韓劇〈海岸村恰恰恰〉台東真實上演，部立台東醫院牙醫楊菁為愛從台北嫁到台東，今天起在成功分院看診，她說，初次來到成功鎮發現有山有海、風景優美，真正住下來才發現，「一到晚上路上就沒有車了」，她也坦言，喜歡這裡的生活、步調慢。

韓劇海岸村恰恰恰台東真實上演，衛生福利部台東醫院牙科醫師楊菁親曝為愛東漂原因。（衛生福利部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

為何願意遠從北部嫁到台東，楊菁說，「我的工作比較彈性，就決定搬到東部」，為愛付出占一部分，她喜歡鄉下的生活。因楊菁是醫生，與丈夫的工作很不一樣，是否在乎社會觀感，她說，每個人有不同的工作，都是工作，不會特別區分。

楊菁說，3年多前與朋友去墾丁玩便結識了現在老公，當初是男生主動追求，她的家人沒有反對，「媽媽也很滿意女婿，古意又老實」，因夫家經營養殖蝦場，被問到喜歡吃蝦嗎？她秒回「其實還好，但只要先生剝好就吃」，言談間透露小倆口好感情。

韓劇海岸村恰恰恰台東真實上演，衛生福利部台東醫院牙科醫師楊菁親曝為愛東漂原因。（衛生福利部台東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

由於東海岸線缺乏醫療資源，民眾對楊菁期許很高，是否造成壓力，她坦言「會有一點點，但就照原本看診方式，以專業知識照顧病人」，她也提及，海線民眾多數是原住民，「未來會多學習如何稱呼原民長輩，與長輩慢慢溝通」。

楊菁表示，來到成功鎮第一眼的感覺是風景很漂亮，有山有海，定居後發現，「晚上才很早路上就沒有車了」，有點驚訝，但不會害怕，她說，喜歡鄉下的生活，步調比較慢。