台灣首家固態再生燃料（SRF,Solid Recovered Fuel）製造廠隆順綠能進駐和發產業園區，規劃投資9億元興建6千坪新廠，2日舉辦動土典禮，2023年10月完工後將是在台最大廠區，年產值將達7.5億元，創造超過150個就業機會。

2日隆順綠能和發產業園區新廠動土，包括隆順綠能董事長羅文賢、高雄市副市長羅達生、經發局長廖泰翔、環保局長張瑞琿、和發廠商協進會理事長鄭明智及多家相關產業鏈企業代表均出席參與，共同為新廠祈福起鏟。

台灣首家固態再生燃料製造廠隆順綠能進駐和發產業園區，高雄市副市長羅達生、經發局長廖泰翔、環保局長張瑞琿及多家企業代表出席參與動土典禮。(高雄市經發局提供)

隆順綠能董事長羅文賢致詞時表示，隆順成員都是在地高雄子弟兵，致力於將廢棄物資源化的領域，運用專業將廢塑料與廢紡織纖維結合，轉化為可取代燃煤的SRF。他說，高雄和發廠SRF產能1年約12萬噸，代表1年可幫高雄減少12萬噸的燃煤廢棄物，約等於240座大安森林公園的吸碳量，對環境大有幫助。

羅達生表示，高雄現正積極推動產業發展、淨零轉型及能源轉型，隆順綠能和發廠正是標竿投資，投資規模達9億，廠房超過6,000坪，創造約150個工作機會。

此投資案著重在把過去不易去化的紡織纖維或塑料，用自身專利技術轉製為具能源價值的固體回收燃料進行再利用，供應鍋爐或汽電共生業者來替代煤炭燃燒，碳排量僅是原始燃煤的30%，淨零轉型效益相當顯著。也對紡織及塑料產品業者開闢一條將難以回收的廢料以能源替代形式產生附加價值的路，更凸顯此投資案除創造產業轉型，能帶動相關周邊效益。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁推動產業轉型優先政策，其中和發產業園區招商引進低污染及低排放之產業，搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃理念，扭轉高雄重工業城形象。同時更成立「投資高雄事務所」，指派專案經理提供投資企業一條龍服務，歡迎更多企業投資高雄。