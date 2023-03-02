雲林縣府截至今年2月止符合開兒少教育發展帳戶資格者有921名孩童，632位人參加，開戶率66％排名全台第七。

雲林縣府2017年起配合衛生福利部開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，105年1月1日之後出生、中低收入戶及安置2年以上的孩童，家長可選擇每月存款金額500元、1000元或1250元，每月固定存款，衛福部1：1相對提撥金額，持續儲蓄至孩童年滿18歲，最高儲金54萬元，可作為接受高等教育、職業訓練、就業或創業的基金。

雲林縣截至今年2月止符合兒少教育發展帳戶資格者921名孩童，共632名申請參加，申請率達68％，排名全台第七名，開戶率66％，排名全台第六名。縣府表示，這項數據顯示弱勢家庭家長頗重視自家孩童的未來發展。

雲林縣弱勢家庭多，縣府自2013年起亦開辦「弱勢家庭幸福存款資產累積脫貧方案」，到去年為止，接受縣府服務的弱勢家庭共7梯次，每梯次為期3年，總計201戶受益。

脫貧方案的參加戶每月存3000元，政府相對提撥3000元，持續存滿3年，至少有21萬6000元儲金，可用於教育、創業、購屋3大用途。

今年初雲林縣長張麗善也宣布將捐出240萬元競選費用補貼，為她所監護的45名孩子每一人存5萬元定期存款，從0歲到18歲都有，未來4年若有新增者也比照辦理。