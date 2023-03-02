前行政院祕書長林益世2010年任立委期間，涉嫌向業者收錢後施壓官員，台灣高等法院2021年更一審時，依《刑法》判刑4年10月，但上訴後最高法院承審庭認為先前裁判的法律見解，究竟該用《刑法》還是《貪汙治罪條例》判刑有歧異，提案大法庭裁判；最高法院刑事大法庭今裁定，民代在議場外開會前的拜會、要求相關人到其辦公室說明，或出具便條或函件轉交承辦人，或者召開協調會邀請行政機關說明，如果是有對價關係的收賄，就構成貪汙重罪。

大法庭裁定認為，民意代表受託對行政機關或公營事業機構的人員為關說、請託或施壓，實質上是運用其職務或身分地位，去影響承辦人員職務的執行，如果民意代表是在議場內利用職權為關說、請託或施壓，當然構成貪汙治罪條例的收受賄賂罪的「職務上之行為」。

至於民意代表的行為，如果形式上不具有公務活動的性質，但其行為違反《利益衝突迴避法》第12條假借職權圖利的規定，仍會構成貪汙治罪條例的非主管或監督圖利罪的「違背法律」。

換句話說，民意代表如果明知違反利益衝突迴避法的規定，仍利用職權機會或身分，圖他自己或其他私人的不法利益，因而獲得利益者，縱然其行為不具有公務活動的性質，而不符合職務收賄罪的構成要件，但仍會觸犯非主管或監督圖利罪。

最高法院歷年對於政務官及民意代表，有關貪汙治罪條例如何認定「職務上行為」所採之法律見解，並沒有「初一十五不一樣」，所採的見解一直都是一樣，這與一般事務官例如警察跨區收賄的案件之法律見解不同。