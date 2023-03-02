群創董事長暨執行長洪進揚表示，2022年第4季，雖然公司持續調降稼動率，但透過成本控制，毛利率以及營業利益率分別回升3.7以及5.3個百分點。2022年第4季群創平均產能利用率約75％，近期有急單挹注，第1季將回升個位數百分點，並持續動態調整產能，對毛利率、營益率將有所幫助。

群創車用子公司CarUX持續在高階大型車用面板市場取得成長，2022年營收年成長58％，佔群創營收比重提升至21.9％。總經理楊柱祥表示，群創在車用事業上，不只是單純的面板供應商，而是更緊密與客戶共同提升技術與品質，帶給使用者更好的沉浸式車艙體驗。

群創在雙軌轉型的策略運作下，創造新應用場域，未來將協助策略夥伴在印度建立第一座a-Si前段廠(G8+)，透過群創的面板技術及供應鏈導入優勢，共同拓展印度市場。此外，群創旗下子公司睿生通過上市審查，CarUX亦規畫尋找策略合作夥伴，以強化競爭力創造新局，並在2023年成立20周年時候，達成雙軌轉型第一階段。第二階段將運用公司在TFT-LCD的研發製造人才及供應鏈管理的經驗，透過投資及策略夥伴合作，將產能及製程優化再升級。