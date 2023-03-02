連網能力在汽車產業的數位轉型中持續扮演著關鍵的角色，為下一代軟體定義汽車奠定基礎。透過連接至5G、Wi-Fi及蜂巢式車聯網(C-V2X)和衛星，汽車能在為終端客戶提供安全、個人化、娛樂及生產力特性方面突破全新極限。Snapdragon汽車5G數據機射頻系統支援以下這些先進的連網技術，將驅動汽車製造商提供頂級的數位體驗。

高通第二代Snapdragon汽車5G數據機射頻系統建立在高通技術公司作為交通產業領先的車載資通訊和汽車無線連接能力解決方案供應商的基礎上，幾乎全球的汽車製造商都採用了高通技術公司的汽車連網平台。第二代Snapdragon汽車5G數據機射頻系統為汽車製造商提供了強大的基礎，滿足消費者和企業對連網服務不斷演變的需求，針對更深層的客戶體驗及以服務為基礎的商業模式創造全新機會。高通技術公司在加速汽車產業創新上獨具優勢。

高通技術公司資深副總裁暨汽車部門總經理Nakul Duggal表示，第二代Snapdragon汽車5G數據機射頻系統是高通二十多年來藉由高通車載資通訊或汽車連網平台提供汽車連網功能的結晶，它進一步提升了車輛的5G連網能力，協助汽車製造商實現智慧連網汽車體驗的普及。

高通第二代Snapdragon汽車5G數據機射頻系統符合第三代合作夥伴計畫(3GPP)Release 16，正在向全球汽車製造商送樣中，預計於2023年底商用上市。