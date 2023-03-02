宏洲2022年EPS 0.75元 今年不配發股利 16:332023/03/02 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紡纖廠宏洲(1413)2日董事會通過2022年財報，稅後淨利9,904萬元，年衰退6.84％。EPS 0.75元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏洲董事會2日也決議，今年將不配發股利。 去年EPS 8.22元 群電配息5.9元創高 大聯大去年EPS6.02元創歷史次高 高球代工四雄 去年EPS齊攀峰 #宏洲 #EPS #配發股利 #紡纖廠 #日董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神準 去年EPS達21.7元 04:102023/02/27 財經要聞 台塑化去年EPS 1.51元 配息1.1元 04:102023/02/25 證券．權證 研華去年EPS 13.85元新高 擬配股1元、配息10元 17:252023/02/24 財經 《鋼鐵股》世豐去年EPS6.95元登高 上季擬配息4元 14:582023/02/25 財經 華新去年EPS達5.45元 每股配發現金股利1.8元 16:452023/02/24 財經 友訊本業躍進 去年EPS 0.18元 04:102023/02/24 證券．權證 中華化 去年EPS 1.11元 04:102023/02/24 證券．權證 股利看板－三福化 EPS 8.43元、配息5.9元 04:102023/03/01 證券．權證 股利看板－國產配2元 EPS、股息雙創高 04:102023/03/01 證券．權證 永裕去年EPS 2.05元 配現金1.1元 殖利率3.39％ 17:172023/02/24 財經 慧洋 去年每股賺14.16元 04:102023/02/25 證券．權證 聯策去年每股賺3.97元 04:102023/02/25 證券．權證 康普去年獲利 衝五年高峰 04:102023/03/02 證券．權證 奇偶去年獲利跌 2023搶NDAA商機 04:102023/03/01 證券．權證 康普去年EPS 4.72元創5年新高 將籌設越南廠 23:222023/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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