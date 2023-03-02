5所學校校長、家長會長等人也於現場pk起打地鼠遊戲，相當有趣。（潘虹恩攝）

現場小朋友看著10台「遊戲踢腿桌」都躍躍欲試，興奮直喊「超好玩」。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區祐奇健康科技公司專門研發各項微運動科技產品，公司負責人陳炳煌熱心教育，經常將公司研發產品及器材致送學校，嘉惠在地學子，2日上午於永隆國小舉辦捐贈儀式，將近期開發的「遊戲踢腿桌」致贈大里、霧峰在地5所國小，提供各校之特教生或普通班學生使用。

祐奇健康科技公司副理曾曄表示，公司平時就有和在地學校配合，將產品開發為寓教於樂的器材，讓孩童在課後休閒可以一起做運動；「打地鼠遊戲踢腿桌」原本是小型書桌，結合踢腿運動的元素，讓人體久坐時仍可以促進血液循環，避免腳麻以及形成下肢過度肥胖，結合打地鼠遊戲機可以引起孩童興趣，有效促進孩童在玩樂中運動，該產品目前申請專利中。

張永志說，這台遊戲踢腿桌結合桌上型打地鼠遊戲，可以訓練到所有孩子，特別是特教生的感覺統合訓練，包括眼球專注力、對焦等，遇到孩子情緒狀況不好時，可以先轉移孩子注意力、緩和其情緒，同時也能作為表現好的孩子的獎勵增強物；永隆國小家長會會長黃俊興也特別提撥家長會經費加購3台，未來將會設置於特教班、輔導處及學務處讓孩子使用。

葉聰信說，特殊教育的孩子通常也會有身心障礙，一般特教班的老師會帶領孩子到學校中大型的遊樂器材進行體能的訓練，有了這台「打地鼠遊戲踢腿桌」就不會受到天氣限制，也能帶動孩子運動，再加上遊戲更可以吸引孩子的興趣，可說是利用最少器材發揮最大效果，未來會優先規畫在特教班，讓孩子做體能上的學習和訓練。

捐贈儀式2日上午於大里永隆國小穿堂舉辦，包括永隆國小校長張永志、塗城國小校長劉淑秋、霧峰國小校長葉聰信、吉峰國小校長林雅盛、僑榮國小校長許坤富等人皆到場出席，現場小朋友看著10台「遊戲踢腿桌」都躍躍欲試，興奮直喊「超好玩」。