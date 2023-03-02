波音（Boeing）MQ-25A「魟魚」（Stingray）無人加油機

美國海軍打算在2025年以前，以「喬治華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）取代目前派駐日本的「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母，成為海軍唯一部署前線的航母。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，「喬治華盛頓」號在2015年返回維吉尼亞，進行超過5年半的中期維修（midlife repair）和燃料補給後，這次重回橫須賀部署，將擁有升級的無人空中加油能力，以防可能的兩岸衝突。美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）發言人康寧翰（Brian Cunningham）告訴《日經亞洲》（Nikkei Asia），雖然計畫已經擬定，但除非做好適當協調，否則無法公開細節。

「喬治華盛頓」號在這過程中經過改裝，以部署波音（Boeing）MQ-25A「魟魚」（Stingray）無人加油機。而它是世界第一款艦載無人加油機，除了空中加油外，還能執行情監偵（ISR）任務，以提升航母航空聯隊和航母打擊群的戰力及調適力。

波音（Boeing）MQ-25A「魟魚」（Stingray）無人空中加油機

此外，空中加油將大幅增加航母航空聯隊的作戰航程。而在因應中方阻止美軍介入台海衝突的「反介入∕區域拒止」（A2/AD）戰略上，這將會十分重要。預料萬一兩岸爆發衝突，解放軍將動用各式飛彈，以阻止美國海軍進入中國周邊海域。

要是美國航母進入射程，如中方有「航母殺手」之稱的東風-21飛彈將能加以摧毀。而在這種情況下，航母必須要從距離相當遠的地方執行任務，這時MQ-25A就能讓航母航空聯隊從更遠的距離執行對敵任務。