以51歲沈姓男子為首的私菸集團，進口劣質菸草，在桃園平鎮鐵皮工廠製造後販售，保三警察大隊和桃園市財政局接獲線報上門查緝，驚見私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，約可製成76萬餘包私菸，市值約6500萬元，桃園市財政局指出，該案是桃園歷年最大地下製菸廠，且沈男是累犯，將重罰1000萬元。

財政局指出，以沈男為首的產製私劣菸集團，為規避走私風險及高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草後，分別儲置於北中南隱密處所，機動從事大規模產製私劣菸品，牟取高額不法利益。

查獲地下製菸廠之製菸機具及私菸成品。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

專案小組經數月綿密追查，鎖定集團動向，見時機成熟，於今年「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間發動執行，成功平鎮區隱密鐵皮工廠內破獲大型地下製菸工廠，查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市價高達6500萬元外，並規避菸稅、健康捐等4283萬元。

財政局長歐美鐶說，市府謹慎以對，將原料抽驗，近日結果出爐，確認真的是菸品，該案也成為桃園歷年來最大型地下製菸廠。她指出，沈男已是累犯，過去曾被查獲市價700餘萬的私菸，因開罰金額是以市價計算，本案依市價要罰到6500萬，但因違反菸酒管理法第45條開罰上限是1000萬，將依最高上限重罰。

財政局指出，由於該集團所產製的私劣菸品未經政府檢驗把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險，所幸為專案小組即時攔截破獲，避免流入市面販售。

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