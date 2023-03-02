111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，健行科大先發主力丁冠皓首節就手傷退場並附醫治療，對手台灣師大則是林信寬手感發燙，全場飆進8記三分球獨拿個人UBA生涯新高49分，最終台師大87比78打斷健行複賽4連勝，台師累積3勝2敗，不只有望拚搶4強，也有機會爭取不錯的種子排序。

林信寬此役兩分球17投9中、三分球20投8中，賽後笑說自己投籃手感超燙，「不只我自己，應該全隊都嚇到了。這場比賽其實對手也很多防守有對到位，不過我平常有設課表訓練投籃以及額外訓練，加上幸運女神站我這邊，所以很多球都順利投進，這個分數也讓我很開心自己的努力有收到效果。」

複賽第2場對世新撞到右臀，林信寬坦言還是有點痛，不過球隊需要他，他以團隊為重上場盡力，對健行這場也打滿40分鐘，他笑說：「感覺這階段在紅館（台北體育館）狀況還不錯，複賽還剩兩場，希望能繼續贏下來，到『隔壁棚』台北小巨蛋打4強決賽。」

健行科大教頭劉孟竹指出，球隊前4場出賽時間都是晚上8點或6點，對台師這場安排在下午2點首場，球員一開始專注度、時間未適應，對林信寬的防守也有盡力到位了，可惜還是被投進，我們也沒轍，加上丁冠皓首節左手中指、無名指連接處撕裂傷退場，人手調度大亂，儘管目前4勝1敗還是有優勢，但他也說：「輸了台師這場還是蠻傷的。」