南投縣立委補選倒數計時，國民黨立委候選人林明溱，國民黨籍立委鄭麗文、李德維，縣議員游顥與國民黨文傳會副主委林家興，質疑民進黨修《全動法》不僅要箝制新聞自由，甚至要讓孩子上戰場？

林明溱質疑，民進黨修《全動法》，要讓16歲不分男女的孩子造冊，要把年輕人送到戰場，蔡培慧支持《全動法》嗎？林明溱承諾若選上立委，馬上結合黨團立委，全力阻擋《全動法》濫權條款。

鄭麗文指出，家長非常關心《全動法》，竟然要把16歲的孩子造冊，難道要讓孩子變成砲灰嗎？說要讓孩子去擔任救護工作，還要讓孩子去兵工廠做工，因為打仗的時候要有人做武器做子彈，台灣曾幾何時要變得這樣子？蔡培慧應該讓大家知道妳支不支持《全動法》，到立法院以後助紂為虐，變成把孩子推上戰場當砲灰的幫凶？

李德維指出，《全動法》即將送到立法院，這個會期非常關鍵，需要林明溱到立法院為南投鄉親代言，不要讓16歲的孩子上戰場，蔡培慧就是個黨意立委，只有民進黨的上意，而沒有人民，蔡培慧必須要回答支不支持《全動法》？落選後會不會繼續當大官？是否繼續支持萊豬、繼續阻擋南投農產品外銷？

游顥表示，大家都說蔡培慧是「蔡三會」，「會騙、會擋、會割林明溱縣長的稻尾」，因為林明溱縣長過去許多的政績，被蔡培慧移花接木說是自己政見，現在要加「一沒有」，就是「沒有良心」。

林家興強調，為了南投的發展，希望大家選實在在、善良會打拚、最有經驗的林明溱進入國會，讓國會多一席監督的力量，而不是多一席護航黨意的立委。

蔡培慧競選辦公室再次說明，總統府已針對《全民防衛動員準備法》修正草案修法提出詳細說明，敬告對手林明溱，專業立委要理性研究法案，具邏輯的學識與負責任的態度，要看清楚法案內容及國際民防的共識。

《全動法》只適用在實施動員時期的「戰時」，平時並不適用，政府努力維持國家的和平穩定，全國人民應該同一條心，而不是惡意扭曲恐嚇民眾。