Lisa下月舉辦專場演唱會。（Madame H提供）

創作女伶「靜物Lisa Djaati」將於3月25日在Legacy Taipei舉辦出道20年首次售票演唱會，準備個人專場之前，Lisa還投身加入情歌王子張信哲演唱會和聲工作，沒想到當天意外獲得小巨蛋萬人工商服務，張信哲開玩笑說：「3月25日我沒辦法辦演唱會就是因為我的和聲Lisa也要開演唱會，希望大家多多支持。」

出道20年發行3張個人專輯，以及曾組靜物樂團發片的Lisa，獨樹一格音樂色彩與濃厚法國成長背景，讓她的作品散發獨特韻味，然而因為名字太過菜市場，當時回台發片時曾被誤認是小野麗莎，加上少見中低音聲線，也被誤會是唱Bossa nova的歌手，回顧剛出道的種種往事，Lisa解釋：「普遍大家對法國的印象都是香頌音樂，但其實我是唱雷鬼啦！」

然而在歌壇闖盪這麼多年，卻有三分之二的時間都躲在幕後當和聲，曾是陶喆御用班底的她，早在2006年就一起站上台北小巨蛋，她笑說：「我在小巨蛋可能唱快100場了。」雖然擁有豐厚現場經驗，但出道至今Lisa卻從未辦過個人演出，於是決定打造人生首場演唱會《我的憂傷來自於別人總希望我假裝不是我》，整理20年來的創作精華。

除了籌備個人專場，Lisa上周還擔任情歌王子張信哲小巨蛋演唱會和聲，更在萬人現場得到突如其來的工商服務，意外驚喜讓Lisa感動不已；事實上2人早在2018年就展開合作，中間歷經多場演出與專輯錄音，也讓Lisa感受到流行音樂最核心的樣貌，更觸動自己「身為歌手的意義」，她表示：「過去我都一直負責和聲位置，但跟阿哲哥唱這麼多年，才慢慢領悟到歌曲經典的重要性，他就像是一位說書藝人，把歌曲最吸引人的地方，回到人與人之間的情感，那是我還要不斷去學習的地方。」