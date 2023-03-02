衛福部最新統計，全台身心障礙者人數逾119萬人，在使用金融服務時，會因為不同的障礙類別，產生不同的限制和挑戰，中壽長期推動數位躍升，期望以科技力打造平權世界，減少身心障礙朋友可能面臨的資訊和服務落差。中壽團隊在啟動APP無障礙瀏覽優化前，特別與視障朋友們進行深度訪談，了解視障者透過手機使用APP的需求及常遇到的困擾。多數視障朋友表達若能有清楚的語音指引與操作說明，將可幫助他們順暢完成每一個步驟，獲得所需資訊；另也有視障朋友提及，日常使用手機需仰賴報讀軟體，當APP更新功能時，有時會出現與作業系統不相容的狀況，造成導讀軟體出問題，無法順利以行動裝置完成服務等。

為優化APP每個環節貼近視障朋友的需求，中壽團隊每位專案同仁會試著閉上眼，試著在黑暗中反覆測試各項流程與步驟，以確保優化後的任何細節與步驟，都能貼心符合使用者體驗，讓中壽成為視障朋友的最佳陪練員。