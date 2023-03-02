為有效利用土地，解決桃園市產業用地供需失衡情形，桃市府經濟發展局「9＋2產業園區」計畫中的大園內海產業園區開發案即將啟動，總面積28公頃規畫產業用地、住宅與公共設施，預計引進電子零組件、機械設備與金屬製品製造等產業，提供近3000人就業。3月10日將邀集相關單位與土地所有權人辦理可行性規畫公聽會。

大園內海產業園區規畫草案範圍示意圖。（經發局提供／蔡明亘桃園傳真）

市府去年提出大園內海產業園區開發計畫案，屬市內較新的產業區開發案。經發局說明，此案基地位於大園內海里東北側，為非都市土地範圍，北邊緊鄰台61線西濱快速道路、東側與南側以新街溪治理線為界、西側則以水利用地地籍線為界，總面積約28公頃。

經發局表示，產業園區依發展特性與需求規畫總面積約60％的產業用地，約17.43公頃，預計引進金屬製品、電子零組件與機械製造業，以及電腦、電子產品或光學製品製造業，還有產業用機械設備維修及安裝業等相關產業，並將協助安置周邊臨登與未登工廠。至於其餘用地，園區內也將規畫社區住宅、公園、綠地、停車場、道路、滯洪池與管理服務中心等公共設施。

3月10日經發局將於大園內海市民活動中心辦理可行性規畫公聽會，上下午各1場次，將邀集開發範圍內土地所有權人與利害關係人、地方民代、地政局、環保局、交通局與區公所等相關單位出席，將收集地主與各機關意見。

目前園區開發範圍內仍有民眾居住，經發局提到，公聽會結束後將送報告至經濟部備查，市府將執行後續詳細的開發計畫。未來園區預估可引進就業人數約2900人，盼透過引進優勢產業，優化桃園產業環境，增加在地就業機會，帶動地方經濟。