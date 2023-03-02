光陽則以1.52萬輛、市占率25.7％，續居第二名，不過，隨著品牌持續強化電動機車產品陣容，光陽電動機車2月領牌繼續擴大至727輛，比去年同期成長4.5倍。台灣山葉2月領牌則回到1.08萬輛，市占率18.4％位居第三。
除傳統前三大機車品牌之外，電動機車龍頭Gogoro隨著兩波降價，包括VIVA MIX及搭載SS智慧電控核心的Gogoro Premium降價後，2月領牌也恢復成長動能，單月領牌數3503輛，年增逾5％。
累計三陽前2月領牌數4.06萬，市占率39.3％，光陽累計領牌則為2.8輛，市占率27.1％，台灣山葉累計領牌2萬輛，市占率19.4％，累計總市場10.34萬輛，較去年同期成長14.49％。
對於3月市場，業者認為，隨著零件供應量能回穩，再加上大學推薦甄試結束，可望帶出一波學生購買潮，3月可望維持成長態勢。
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