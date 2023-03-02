高雄里長劉啟芳等50多名里長、協會等代表受邀訪大陸，外界質疑基層被統戰滲透。對此，劉啟芳強調是單純正常交流，且嚴守分際。（劉啟芳提供）

高雄里長劉啟芳等50多名里長、協會等代表受邀訪大陸，外界質疑基層被統戰滲透。對此，劉啟芳強調是單純正常交流，且嚴守分際。（劉啟芳提供）

高雄鳳山誠義里長劉啟芳赴陸交流與大陸國台辦主任宋濤合影。（劉啟芳提供）

高雄里長劉啟芳等50多名里長、協會等代表受邀訪大陸，外界質疑基層被統戰滲透。對此，劉啟芳今（2）日受訪時痛批，炒作政治語言相當不道德，兩岸基層里長、民間交流早已行之有年，況且蔡英文總統2月初曾說「推動疫後健康永續交流是維護兩岸和平發展重要基礎」，若政府認為里長不該去對岸，那麼就該表明立場，否則只會自相矛盾罷了。

大高雄里長聯誼會榮譽會長、鳳山區誠義里長劉啟芳與左營、三民、燕巢、岡山等區里長、發展協會、里民等50多名應陸方邀請，2月23日參訪6天，2月28日回國，期間還與大陸國台辦主任宋濤座談，但泛綠卻質疑里長團被滲透、被統戰。

對此，劉啟芳今天強調，組團赴陸交流是行之有年的活動，過去因為疫情停擺3年，這次應陸方邀請，主要是分享彼此社區治理經驗，也談到環保、長照、治安等問題，並未涉及政治，基層里長嚴守分際。

「我們去是滲透？還是被滲透？」劉啟芳怒指，選舉一到，又開始充斥選舉語言，只會造成老百姓困擾，其實不用這麼緊張，所有行程、對話都是公開的，「難道他們是看不到宋濤才在酸？」，宋濤致詞時提及雙方要彼此交流、互信、互諒，參訪團也未曾私下密會。

劉啟芳提到，蔡英文總統在2月初出席海基會主辦「2023大陸台商春節活動」致詞時說，「推動疫後健康永續交流是維護兩岸和平發展重要基礎」，結果去這次高雄參訪團卻被講成「被統戰」這麼難聽，強調這是很正面的交流活動。

劉啟芳強調，如果政府認為基層里長不應該與中國交流，那就乾脆表明立場，「若我們去交流是錯的，那麽蔡英文的話豈不是自相矛盾？」政府是否該說清楚、講明白，讓基層有所依據遵從，也呼籲有心人士別再操弄政治語言，如此相當不道德。