黃子佼透露10多年前曾投資副業慘賠上千萬。（粘耿豪攝）

黃子佼今天與董至成、林采緹、小call、洪詩、卡古出席鑽電商記者會。（粘耿豪攝）

金鐘主持黃子佼今（2日）與董至成、林采緹、小call、洪詩、卡古出席鑽電商記者會，希望能替粉絲、親戚等創造財富自由。他說10多年前曾跨足餐廳、潮牌店、公關公司、設計公司等副業，坦言一夕之間收掉，慘賠8位數字，因此對於投資非常小心，表示經歷10幾年後，重新站到一個合夥人的角色，投資電商直說有信心。

黃子佼回憶賠掉1千多萬時，他告訴會計「買到人生故事」，他坦言難過到8天沒出門，「我非常非常地難過」，表示當時賺得不多，但為刷一點存在感，拿早期主持《超級星級天》時存的錢投資副業，「因為電視上沒有我嘛，我只好靠開店、辦一些記者會才有一些存在感」，他至今回想起來仍很傷心，「好像覺得自己很沒路用」 。

有沒有想不開？黃子佼說當時有養狗，現在有女兒「玉米」，更不可能朝這方向想。現在的他想得超開，也懂得「守」住錢財，用來當女兒的教育基金。問他打算幫女兒存多少嫁妝，「我的就是她的」，預計還會幫女兒操作股票，「這是我新的學習方向」，計畫自己60歲能順利退休。

關於報稅問題，黃子佼稱跟張小燕多年，她是認真守法的大明星，因此這次整個體系都在這部分都非常謹慎，「所以我來做這合夥人的時候，就先問他們報稅有沒有乖乖地繳，他說不但有而且你們都不用自己去算，整個是有團隊幫你報稅」，表示唯一要做的就是「分享」，然後開始敢賣東西，不需要為這種瑣碎的事煩惱，還笑稱快變成國稅局代言人。