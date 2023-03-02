周冬雨、馬思純主演電影《七月與安生》改拍成韓版《靈魂伴侶》，由《魔女二部曲：另一個她》、《咒術屍戰》製作團隊打造，集結金多美、全昭霓（又譯全少妮）、邊佑錫主演，打造一段最刻骨銘心的動人生命故事，以1990年代的濟州島為故事背景，敘述一見如故的美素（金多美 飾）、荷恩（全昭霓 飾）以及振宇（邊佑錫 飾），3人之間所交織出充滿喜悅、悲傷、心動、眷戀的故事。

出道即被譽為「怪物新人」的金多美，以電影《魔女》系列、電視劇《梨泰院Class》、《那年，我們的夏天》等作深受觀眾喜愛，這次她飾演的「美素」和媽媽一起搬到濟州島，遇見了靈魂知己「荷恩」，她表示：「雖然『美素』外在看似自由奔放，但其實是個內心有著傷痛的人物，很可愛又堅強！『美素』常常戴著安全帽，我想那就是自由的象徵！」

而近期以熱播韓劇《青春月譚》造成話題的全昭霓，去年確定將主演《屍速列車》延尚昊導演的新作韓版《寄生獸》後備受矚目，這次飾演「荷恩」一角，她十分憧憬「美素」，為了唯一的靈魂伴侶「美素」，總是守在她身旁，全昭霓表示：「『荷恩』在某個瞬間會仔細看著周遭的一切，我喜歡自然地展現她那個模樣，她是個很煩惱該如何感受這世界的人物。」

此外，以《20世紀少女》成為新一代男神的邊佑錫，在片中飾演和「荷恩」、「美素」擁有特別友情的「振宇」一角，邊佑錫表示：「『振宇』是個追求安定人生的人物，也努力去實現成為醫生的夢想。」他還開玩笑地說：「希望大家能藉由電影確認『振宇』最後是否有成為醫生！」

金多美和全昭霓在片中飾演感情深厚的摯友，金多美也表示：「之前就很想和全昭霓姐姐見一面，但沒想到會因參演《靈魂伴侶》而碰面。我們的默契好到讓我心想『竟然能熟到這種程度？』，我們彼此分享了很多內心的想法，而且昭霓姐很真心地對待我，拍攝過程真的非常幸福！」全昭霓則說：「一想到能和金多美合作真的很開心！而且為了能成為靈魂伴侶，也產生了野心！若太靠近的話或許會產生反感，所以我們不疾不徐地變親近了，彼此變得舒服自在的過程也令我感到很幸福！」

在電影中，繪畫是「美素」和「荷恩」之間的媒介，2人也為這部作品也事先學習美術，金多美表示：「第一次學了拿鉛筆的方式和塗法，而且『美素』和『荷恩』的作畫方式不太一樣，我們努力表現出她們的不同之處。」全昭霓則說：「在基本功的部分下了功夫，雖然無法畫出完整的畫作，但特別注意姿勢和手的模樣。」她也透露2人的繪畫風格也展現了「美素」和「荷恩」的個性，畫抽象畫的「美素」將當時的印象透過自己的方式再次解釋；畫著如照片般的畫的「荷恩」則會一直留心觀察周遭的事物。

製作發表會時，金多美還透露和全昭霓一起努力練習跳舞機的過程令她印象深刻，全昭霓對此表示：「我們彷彿在為以跳舞機為主題的電影做準備，認真地練習玩跳舞機，背部幾乎都濕透了，在地下練習室練習時，感覺都快暈倒了。一直練習的話血糖會降低，所以我們就邊吃巧克力邊練習！」金多美也笑說：「我也是首次在電影裡玩跳舞機！」主持人則說建議2人可以參加街舞競賽節目《街頭女戰士》了，令她們大笑不已。

《靈魂伴侶》將於本月31日（五）在台上映。