首跨雙直轄市「2023雙北城市馬拉松」週日登場，相關交通管制措施，請用路人提前改道行駛，如行經管制路段時，應減速慢行。（簡銘柱翻攝）

首跨雙直轄市「2023雙北城市馬拉松」週日登場，相關交通管制措施，請用路人提前改道行駛，如行經管制路段時，應減速慢行。（簡銘柱翻攝）

2023雙北城市馬拉松主辦單位社團法人台灣體育運動競技協會，訂於3月5日（星期日），台北市府廣場（起點）、仁愛路、金山南路、新生高架道路、市民高架道路及河濱自行車道（終點－新北市政府市民廣場）等路段，舉辦「2023雙北城市馬拉松」，為維護交通秩序與活動安全，台北市警察局將實施交通管制，禁止車輛通行，相關管制時間及路段如下：

一、 3月4日22時起至翌（5）日8時止：管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。

二、 3時30分至7時30分：管制新生高架南往北全線車道。

三、 4時至6時30分：管制仁愛路（逸仙路至敦化南路）中間車道（含公車專用道）。

四、 4時至7時：管制仁愛路（敦化南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）。

五、 4時30分至7時：管制新生北路（長安東路至金山北路）、金山北路（市民大道至新生北路）北往南全線車道及金山南路（仁愛路至新生高架入口）南往北內側2線車道。

六、 5時至8時：市民高架道路往西（建國南路、重慶北路出口匝道）封閉、市民大道往東（環河北路入口匝道、金山北路出口匝道）封閉。

活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南、北側慢車道或忠孝西路。

二、「原新生高架道車流」請改道行駛中山北路、建國高架道路。

三、「原市民高架道車流」請改道行駛市民大道平面車道、忠孝東西路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。

北市警為維護台北市市道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，相關管制措施可至臺北市政府警察局網頁、臺北波麗士及交通警察大隊臉書、北市警政APP查閱，該局籲請用路人留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。