2023上半年，高雄文化力大爆發， 2至6月不僅有50場大小演唱會，還有超過70場次的春天藝術節活動陸續上檔，陪伴民眾展開藝文新生活！為響應市府「加食延暢」政策，高雄市政府文化局宣佈「打狗英國領事館」加碼讓文化觀光延暢4個月！即日起至6月底前憑今年任一場高雄演唱會、春天藝術節及壽山動物園票根，均可以49元優惠價購票入園遊賞古蹟，更可折抵園區內飲料消費，相當超值！

打狗英國領事館部分空間導入民間活力提供文創商品及特色餐飲服務。民眾可邊享用英式下午茶，邊欣賞西子灣夕陽美景。(高雄市文化局提供)

打狗英國領事館是台灣唯一完整呈現英國領事官邸、古道、辦公室的重要古蹟群落，園區內規劃主題蠟像場景，高雄港時空記憶等展示，部分空間導入民間活力提供文創商品及特色餐飲服務，民眾可邊享用英式下午茶，邊欣賞西子灣夕陽美景。近日壽山動物園重新開放，吸引許多民眾規劃壽山周邊行程，因此文化局也特別與觀光局合作推出「壽山好朋友．一日玩透透」活動，鼓勵民眾來場兼顧生態與文化之旅。

園區內有英式下午茶，門票還可折抵園區內飲料消費，相當超值。(高雄市文化局提供)

文化局長王文翠表示，為響應市府加食延暢政策，自營館舍打狗英國領事館歡迎喜好藝文活動的朋友們來訪！記得留下今年來高雄參加的演唱會、春天藝術節票根及動物園門票， 6月底前均可以49元優惠價購票遊賞打狗英國領事館，憑門票於園區內消費飲料還可以折抵25元，一起感受高雄文化的多元面貌！

文化資產是一座城市文化發展的基石，疫後振興文化產業也歡迎民眾參觀高雄各古蹟景點修復及再利用的成果，感受文化局為保存文化發展珍貴軌跡的用心與努力。打狗英國領事館是英國政府在台興建的第一座領事館，它見證打狗港開港、台灣躍上國際經貿舞台的重要時刻，為高雄非常具代表性的文化資產園區，因完整保留歷史場域精神而於2019年升格為國定古蹟，2020年更榮獲文化部第5屆國家文化資產保存獎，營運品質深受肯定。