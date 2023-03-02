據國際咖啡組織(ICO)調查，台灣咖啡年產值約800億元，年喝28.5億杯。Nespresso台灣事業部總監盧翰霖指出：「根據2022年台灣咖啡品牌市場調查報告，台灣消費者選擇咖啡的主要原因除了風味，其次即是咖啡的品質與專業度。」順應咖啡品飲專業化的趨勢，Nespresso繼續發揮「義式咖啡工藝」與「科技創新」兩大關鍵，近期也主打「義式經典米蘭限量款」，除了風味卓越，也要以包裝驚豔視線。

品牌近期甫推出的「義式經典米蘭限量款」，除了完美平衡的風味，更藉由整體包裝視覺設計，帶領台灣民眾用視覺到舌尖，沉浸式體驗米蘭氛圍。曾旅居義大利的時尚自媒體人李瑜Yutopia分享：「米蘭限量款不僅口味上特有的黑可可與麵包香，讓我想起早餐那杯搭配brioche con crema(奶油餡牛角麵包)的卡布奇諾。外觀設計上，黑色、金色與綠色色塊組成的立體幾何圖騰，也令人聯想到米蘭大教堂內的光景，充分展現了義大利人的直率和不羈的設計風格。」

Nespresso也教民眾品鑑義大利濃縮咖啡的三個關鍵步驟。首先是觀察咖啡油沫顏色深淺與豐厚程度；接著嗅聞杯中香氣，攪拌後再次細細品味並深吸達鼻腔；最後吸啜咖啡液，感受咖啡流經舌頭與喉嚨深處。除了用濃縮咖啡的方式純飲，「行走的義大利美食字典」的Solo Pasta主廚王嘉平也公開道地的義大利城市咖啡品飲文化。他指出，如果想感受更道地的義大利城市咖啡風情，可在「義式經典拿坡里」口味咖啡中加入咖啡糖霜(Crema Zucchero)；或在「義式經典羅馬」風味咖啡中加入八角酒(Sam buca)，體驗當地人特有的品飲文化。

此外，Nespresso也持續以AAA永續品質計畫、產地復興計畫、完美鋁程回收計畫等實際行動回應全球市場的永續趨勢。2022年，Nespresso已達成每杯咖啡的碳中和目標，並取得 B型企業認證。盧翰霖總監強調，「秉持品牌永續宗旨，Nespresso將透過The Positive Cup計畫打造永續咖啡，傳遞咖啡可以為世界帶來正向的影響力 (A FORCE FOR GOOD)。」