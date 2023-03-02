二十國集團（G20）外長峰會2日在印度新德里舉行全體會議，大陸外交部長秦剛在第一階段會議上強調，G20是國際經濟合作主要論壇，面對當前動盪不安的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，二十國集團應負起責任，體現擔當合作，為促進全球發展繁榮作出貢獻。

據大陸外交部網站，秦剛表示，要踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，遵循以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。要堅持平等對話、協商一致的合作原則。國際上的事應由大家商量著辦，不能搞強權政治、甚至陣營對抗。

秦剛還說，要推動全球化健康發展，反對單邊主義、保護主義和脫鉤斷鏈，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。要推動更包容、更普惠、更有韌性的全球發展。

以下為秦剛發言全文：

蘇傑生外長，各位同事：感謝印度政府和蘇傑生外長周到安排。首先，我代表中國政府，向土耳其和敘利亞地震災難遇害者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和受傷者表示誠摯慰問。

各位同事，二十國集團是國際經濟合作主要論壇。面對當前動盪不安的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，二十國集團應負起責任，體現擔當合作，為促進全球發展繁榮作出貢獻。

要踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，遵循以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。要堅持平等對話、協商一致的合作原則。國際上的事應由大家商量著辦，不能搞強權政治、甚至陣營對抗。

要推動全球化健康發展，反對單邊主義、保護主義和脫鉤斷鏈，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。要推動更包容、更普惠、更有韌性的全球發展。習近平主席提出的全球發展倡議，為加快落實2030年可持續發展議程提供了新的選擇。

各位同事，我們要落實好峇里島峰會成果，百尺竿頭，更進一步。

一是加強宏觀經濟政策協調，維護糧食和能源安全。中方已就此在二十國集團提出倡議。中方是二十國集團成員中落實緩債金額最多的國家，並參與了《共同框架》下有關債務處理，希望多邊金融機構和商業債權人積極參與對發展中國家的債務處置。

二是完善全球經濟治理，如期完成國際貨幣基金組織第16輪份額總檢查，開展世界銀行股權審議。中方支持非盟加入二十國集團，希望二十國集團盡早作出決定。

三是加強國際發展合作。支持聯合國永續發展目標峰會，應對氣候變化挑戰，落實「昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架」。峇里島峰會就阻止非法跨境轉移廢棄物達成共識，應落到實處。

全球發展繁榮離不開和平穩定的國際環境，中方為此提出了全球安全倡議，就政治解決烏克蘭危機發佈了立場文件。中方將始終站在和平一邊，積極勸和促談，願發揮建設性作用。

各位同事，去年10月，中國共產黨第二十次全國代表大會決定推進中國式現代化。中國式現代化基於中國實踐，又與世界大勢高度契合，是走和平發展道路、人與自然和諧共生的現代化，將為中國與世界各國合作提供新的機遇。中國將繼續積極參與二十國集團各項議程，為促進世界和平與發展、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。