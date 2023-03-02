鋼聯挾著國際鋅價居高不下及新增11項事業廢棄物處理挹注，2022年營收26.38億元，稅後淨利9.84億元，每股盈餘8.84元，創歷年營收獲利新高記錄，更繳出三率三升全年的好成績。

台灣鋼聯環評通過的新增廢棄物，於2022年度陸續取得許可後積極接洽業務，含鋅產品、具熱值廢棄物、不銹鋼集塵灰、焚化飛灰、電鍍業含鋅脫水污泥及含鋅污泥陸續進廠並貢獻營收，成功轉型並邁向全面多元化成長動能佈局。

鋼聯指出，全球景氣仍不明朗，預估今年集塵灰產量將略減，但是在客戶數及廢棄物業務如包括電鍍含鋅脫水污泥、焚化飛灰、一般熱值固體事業廢棄物等飛灰、含鋅、高熱量廢棄物業務可望增加，皆有助於營運表現。

另外，鋼聯100％持股子公司台鋼的煉鋼還原碴、煉鋼氧化碴及旋轉窯碴等爐碴再利用業務量都在增加當中，2022年在產量大幅提升，成本大幅降低，且產品銷售量亦明顯增加之情況下，已使台鋼資源成功轉虧為盈，今年營運成績單樂觀以待。